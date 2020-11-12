Общество

«Курят, плюются, матерятся!»: псковичка в шоке от студентов политехнического колледжа

Жительница Пскова попросила руководство политехнического колледжа провести разъяснительную работу со студентами о надлежащем поведении в общественных местах. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора.

«Студенты Псковского политехнического колледжа (отделение №2 на улице Олега Кошевого, 12) закидывают плевками и окурками тротуары. Многолетняя проблема для пешеходов и жителей близлежащих домов! Студенты толпами в течение всего дня атакуют тротуары и дворы домов рядом с колледжем. Курят, плюются, матерятся! Пешеходам приходится пробираться через курящую и плюющую по сторонам толпу. Уважаемое руководство колледжа, вам позор! Проведите разъяснительные работы о надлежащем поведении ваших студентов в общественных местах и организуйте место для курения с урнами для своих студентов на своей закрытой территории, а не на тротуарах и дворах близлежащих домов!» - написала горожанка.

«Ваше обращение принято к рассмотрению комитетом по образованию Псковской области», - последовал ответ от председателя областного комитета Александра Седунова.