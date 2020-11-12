Общество

У бездомных в России может появиться свой уполномоченный

Общественники предлагают создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей. Письмо с такой инициативой направлено в аппарат премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Бездомные.РФ» Вячеслава Мошкова.

«Эпидемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для людей, утративших жилье. Найти работу теперь сложнее, многие оказались без средств к существованию. Ряд благотворительных проектов на грани закрытия. Создание института уполномоченного по правам бездомных людей позволит результативнее отвечать на вызовы в этой сфере», - говорится в обращении.

По мнению Мошкова, наличие уполномоченного по правам человека не является помехой для появления нового омбудсмена. «Мы видим примеры расширения института уполномоченных - они появились у детей и предпринимателей. Бездомные люди также нуждаются в омбудсмене. Им и профильным фондам нужен представитель в аппарате президента, который пять дней в неделю будет заниматься проблемой бездомности. Это улучшит положение бездомных людей, поможет нам эффективнее оказывать им помощь», - сказал собеседник агентства.