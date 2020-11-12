Общество

Жалоба по поводу антисанитарии на центральном рынке Пскова поступила губернатору

Псковичка обратила внимание властей на антисанитарию на центральном рынке города. Ее обращение опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

Горожанка рассказала, что много лет посещает в будни и выходные дни крытый продуктовый павильон на центральном рынке. По ее словам, продавцы некоторых торговых точек находятся там без масок и перчаток. «Из того, что бросается постоянно в глаза: рыбный отдел на входе (справа, вход со стороны реки). Без перчаток регулярно! Наблюдала неоднократно: продукцию без упаковки берут руками без перчаток, некоторая продукция стоит в ящиках и коробках - не в холодильнике!» - заметила она.

Также она обратила внимание на отдел «Орехи и сухофрукты», расположенный напротив рыбного отдела. «Без масок и перчаток все продавцы этой торговой точки постоянно! Тоже самое - отдел "Орехи - сухофрукты" - справа со стороны входа, не со стороны реки: без перчаток перебирают продукцию без упаковки после того, как покурили на крыльце - и прямиком за прилавок!» - сообщила женщина.

Ответственным за ответ на обращение назначили председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.