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Общество

В Псковской области количество фальшивок сократилось на 3%

12.11.2020 12:42|ПсковКомментариев: 0

За январь-сентябрь 2020 года количество фальшивых денежных знаков, выявленных в банковской системе Псковской области, сократилось на 3% по сравнению аналогичным периодом 2019 года, до 101 штуки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного главного управления Центробанка России.

Больше половины из них - поддельные банкноты номиналом 5000 рублей (55 штук), также выявлено 19 поддельных тысячных банкнот, две подделки по 100 рублей и по одной номиналом 200 и 500 рублей. Кроме того, было обнаружено три поддельные банкноты номиналом 100 долларов США и одна банкнота в 200 евро.

За этот период также обнаружили 19 поддельных 10-рублевых монет, в основном южных районах области. По словам специалистов отдела налично-денежного обращения, их отличает низкое качество изготовления, изображение на монетах не четкое, признаки подделки легко можно установить визуально.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Значительное количество фальшивок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

Подлинность купюр рекомендуется внимательно проверять. Полный перечень признаков подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение позволяет в интерактивном формате рассмотреть защитные признаки на экране смартфона, а также сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись виртуально, легко проверить все эти признаки на реальной банкноте. Если подлинность купюры все же вызывает сомнения, ее можно сдать в банк для экспертизы.

Отдельной проблемой эксперты Банка России называют низкую возвратность монеты в оборот. В наличном обороте находится достаточное количество монет, однако в кассы кредитных организаций возвращается только их небольшое количество, особенно монет низких номиналов. Жители области часто используют 10-рублевые монеты, их принимают в вендинговых автоматах, на мойках самообслуживания и других устройствах.

«Главными потребителями разменной монеты из касс кредитных организаций являются крупные торгово-сервисные сети, обслуживающие основную часть жителей Псковской области, - сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов. - Однако в кассы кредитных организаций монета практически не возвращается и оседает на руках у жителей области, что приводит к сокращению ее объема в наличном денежном обращении и затруднениям в расчетах».

Теги: #Центробанк #фальшивки
Источник: Псковская Лента Новостей
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