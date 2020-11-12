Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня постоянные ведущие программы Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и перспективы введения новых ограничений, когда едва ли не каждый день ставит рекорды по количеству заразившихся COVID-19.

Также участники программы предложат радиослушателям оценить итоги первого года работы Елены Полонской в должности главы города Пскова. Напомним, высшим должностным лицом муниципалитета она была избрана 13 ноября 2019-го. Оправдала ли госпожа Полонская выданный ей кредит доверия, справляется ли с возложенными на нее задачами, видят ли псковичи результаты ее работы?

Если вам есть что сказать по заявленным темам, смело высказывайте свою позицию в прямом эфире по телефону 56-73-72.