Общество

«Сообразим на троих» о COVID-рекордах и итогах работы Полонской. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 12 ноября.

Сегодня постоянные ведущие программы Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудили с радиослушателями ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и перспективы введения новых ограничений, когда едва ли не каждый день ставит рекорды по количеству заразившихся COVID-19.

Также участники программы предложили радиослушателям оценить итоги первого года работы Елены Полонской в должности главы города Пскова: оправдала ли она выданный кредит доверия и справляется ли с возложенными на нее задачами.