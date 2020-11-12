Общество

Новый состав детского общественного совета формируют в Псковской области

Новый состав детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка формируют в Псковской области. Об этом сообщила детский омбудсмен региона Наталия Соколова в своем Instagram-аккаунте.

Расширенное заседание совета, в котором приняли участие более 110 старшеклассников, педагогов, специалистов из 19 районов региона, состоялось 11 ноября.

«Впереди предстоит нелегкий отбор кандидатов от муниципалитетов, потом собеседование с омбудсменом и 19 декабря мы озвучим новый состав детского совета», - сказала Наталия Соколова.

«Детские идеи и проекты, искренние переживания о проблемах современных сверстников, желание изменить мир, внести свою лепту в будущее - все это звучало с экрана голосами потенциальных участников детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области. Спасибо всем за участие, искренность и желание быть полезным!» - отметила детский омбудсмен.