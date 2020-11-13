Общество

Олег Брячак: Елена Полонская - один из самых бесполезных чиновников для нашего города

Степень успешности градоначальника можно определить по динамике его поддержки депутатами гордумы, заявил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат гордумы Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя итоги года деятельности Елены Полонской на посту главы города.

Он отметил, что, если при выборе главы администрации города за Александра Братчикова проголосовали всего 13 депутатов, то его отчет о работе за год поддержали практически все парламентарии, привел пример Олег Брячак.

Он напомнил, что Елену Полонскую поддержали почти все депутаты при назначении на пост главы областного центра, но при годовом отчете о своей работе она получила минус 6-8 голосов. «Это о многом говорит», - считает Олег Брячак.

«За год мы разобрались, кто такая Полонская Елена Александровна. Увидели, действительно, ее работу на посту главы города Пскова. Хочу сказать сразу, оцениваем мы ее работу неудовлетворительно. Я скажу почему. Дело в том, что на наш взгляд, на взгляд депутатов фракции "Справедливая Россия" в городской Думе, Елена Александровна Полонская - это, наверное, один из самых бесполезных чиновников для нашего города на сегодняшний день», - сказал Олег Брячак.

По его словам, те действия, которые Полонская производит в нашем городе, посещая подвалы, дворы, какие-то чердаки и так далее, не несут никакого практического назначения, кроме того, что отвлекают наших граждан от своих повседневных дел.

Напомним, сегодня, 13 ноября, исполняется ровно год со дня избрания Елены Полонской главой Пскова. По итогам тайного голосования на внеочередной сессии Псковской гордумы, состоявшейся 13 ноября 2019 года, ее кандидатуру поддержали 22 депутата.