Общество

Дмитрий Пермяков: Должность главы города Пскова - это просто красивое название

Должность главы города Пскова - это просто красивое название. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат, член фракции «Яблоко» Дмитрий Пермяков, говоря об итогах первого года работы Елены Полонской на этом посту.

Депутат напомнил, что пришел в городскую думу почти одновременно с назначением Елены Полонской главой Пскова, а также о том, что не поддержал ее назначение на пост главы областного центра, поскольку не представлял Елену Полонскую в этом качестве. «А, поработав депутатом, я понял, что должность главы города - это просто красивое название. Как хозяин города, а на самом деле - это человек, который выстраивает работу гордумы», - сказал Дмитрий Пермяков.

Комментируя год работы Елены Полонской в должности главы, Дмитрий Пермяков отметил, что в ней есть и плюсы, и минусы. По его словам, некоторые организационные вещи улучшились, но присутствует «нездоровая атмосфера мстительности». В частности, депутат чувствует со стороны главы города предвзятость к оппозиционным партиям.

Напомним, сегодня, 13 ноября, исполняется ровно год со дня избрания Елены Полонской главой Пскова. По итогам тайного голосования на внеочередной сессии Псковской гордумы, состоявшейся 13 ноября 2019 года, ее кандидатуру поддержали 22 депутата.