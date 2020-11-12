Общество

Александр Юров назначен главврачом псковского онкодиспансера

В Псковском областном онкологическом диспансере на должность главного врача и пост главного внештатного специалиста по онкологии назначен Александр Юров. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото: Сообщество онкопациентов Пскова «ВКонтакте»

Ранее он работал в должности и. о. главного врача.

Напомним, ранее в Псковском областном онкологическом диспансере был зафиксирован очаг коронавируса. Заразились 22 человека - 7 медиков и 12 пациентов в отделении хирургии, 2 медика и 1 пациент в отделении гинекологии.