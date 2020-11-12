Общество

Правительство выделит еще около 62 млрд рублей на детские выплаты

Правительство дополнительно выделит около 62 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет предоставляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направим почти 62 млрд рублей» — сказал Мишустин. По его словам, всего в 2020 году на такие выплаты будет направлено более 123 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Право на ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет имеют семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер выплаты составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе.