Общество

В Псковской области увеличился спрос на сотрудников спортклубов и госслужащих

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад проанализировали более двух тысяч вакансий, открытых в Псковской области с 1 по 31 октября, и узнали, какие специалисты самые востребованные, кому сложнее всего найти работу сегодня, а также составили рейтинг самых высокооплачиваемых актуальных предложений на рынке труда.

Спрос на персонал стабильный. Число предложений о работе в Псковской области за прошедший месяц выросло на 3%. В сравнении с показателем прошлого года рынок вакансий в области в октябре увеличился на 28%, то есть интерес компаний к новым работникам растет.

За год наиболее увеличился спрос на соискателей из спортивных клубов и салонов красоты (+169% к октябрю 2019 года), госслужащих (+154%), педагогов и научных сотрудников (+113%), специалистов в сфере инсталляции и сервиса (+112%), управления персоналом (+69%), искусства, развлечений, масс-медиа, а также студентов и начинающих специалистов (+66%), домашнего персонала (+64%). С другой стороны, сократилось количество предложений о работе для юристов (-67%), специалистов в сфере консультирования (-46%), безопасности (-23%), закупок (-18%).

Что касается самых востребованных специалистов, то в целом структура рынка вакансий не изменилась. Наибольшее количество предложений размещено в сфере продаж – 26%, то есть самый высокий спрос по-прежнему на продавцов, кассиров, работников торгового зала, менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами и др., на втором месте - рабочий персонал (23%), на третьем – производство (13%), далее следуют позиции в сфере транспорта и логистики (11%), а также вакансии для студентов и начинающих специалистов – 10%.

Соискательская активность остается на уровне сентября. Что касается соискателей, то жители Псковской области открыли на 2% больше резюме в октябре, чем в сентябре 2020 года, и на 22% больше, чем в октябре прошлого года. В большей степени от года к году выросла активность соискателей в сфере консультирования – на 108% к октябрю 2019 года, спортивных клубов и салонов красоты – на 101%, домашнего персонала – на 83%, специалистов в сфере безопасности – на 68%, автомобильного бизнеса – на 67%.

Уровень конкуренции за рабочие места в Псковской области с августа продолжает снижаться: в октябре на одну вакансию приходилось 3,3 резюме. В 2019 году в этот период конкуренция была чуть выше – 3,5 резюме на одно предложение о работе. Однако по-прежнему есть сферы, где найти работу труднее всего.

Самый высокий уровень конкуренции в октябре сохранялся среди соискателей в сфере высшего менеджмента и руководителей среднего звена – 9,7 резюме на вакансию. Наибольший дефицит кадров отмечался в сферах производства (1,5), туризма, гостиниц и ресторанов (1,2), домашнего персонала, строительства и недвижимости (по 1,1), страхования (1), госслужащих (0,9), специалистов в сфере консультирования (0,7), медицины и фармацевтики (0,6), рабочего персонала и сервисных специалистов (0,4).

В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из разных сфер в Псковской области в октябре составила 38 890 рублей. Ожидания соискателей в резюме оказались ниже и составили 35 693 рубля.