Общество

Губернатор назвал напряженной эпидобстановку в Псковской области

Эпидемиологическая обстановка в Псковской области достаточно наряженная, сказал губернатор Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эпидобстановка в Псковской области достаточно напряженная, требует повышенного к себе внимания», - отметил он и добавил, что динамика роста новых случаев инфицирования коронавирусом укладывается в прогнозы.

Глава региона напомнил, что из 148 заболевших коронавирусом за сутки 70% - это пациенты без симптомов или с легкими симптомами заболевания, они лечатся в амбулаторно.

Михаил Ведерников рассказал, что в Псковскую областную инфекционную больницу и Псковскую городскую больницу госпитализировали 247 пациентов с коронавирусом. По его словам, с некоронавирусной пневмонией пациентов в два раза больше. Всего два пациента в настоящее время подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В ходе совещания губернатор поручил в течение двух недель перейти от 1000 тестов в сутки до 1500.