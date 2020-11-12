Общество

Псковская область занимает 50 место в России по уровню заболеваемости COVID-19

Псковская область среди регионов России в абсолютных цифрах занимает 50-е место по уровню заболеваемости коронавирусом, а в относительных - 21-е. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на селекторном совещании губернатора с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область занимает 3-е место по уровню заболеваемости COVID-19 после Мурманской и Архангельской области, Республики Коми. «Ситуация складывается непростая. Стабилизация заболеваемости пока не произошла», - заметил Александр Нестерук.

Прирост заболеваемости вырос и составил 14%, продолжил главный санитарный врач в регионе. На этой неделе уже зарегистрировано 415 новых случаев, что на 51 случай больше.

По словам Александра Нестерука, всего в регионе под медицинским наблюдением из-за коронавируса находились 43677 человек, на 12 ноября - 2726 человек, из них 2432 человека по контакту и 294 приехавших в область. 43051 человек снят с медицинского наблюдения.

Главный санитарный врач региона добавил, что под наблюдением в Псковской области находится семь вспышек коронавирусной инфекции с общим числом заболевших в 136 человек: