Общество

Коечный фонд увеличат в Псковской областной инфекционной больнице

Коечный фонд увеличат в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на селекторном совещании губернатора с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Готовы увеличить коечный фонд в областной инфекционной больнице», - сказала она. По словам председателя комитета, это медучреждение планируется также оснастить дополнительным оборудованием и многофункциональными кроватями. «Резерв коек для долечивания есть», - добавила она.

Председатель комитета рассказала, что всего в регионе госпитализировали 709 человек, из них 247 - с коронавирусом, 225 - с коронавирусной пневмонией. По ее словам, от COVID-19 в регионе лечатся 254 ребенка, все - амбулаторно. Всего на амбулаторном лечении находятся 767 COVID-пациентов.