Общество

Отдельную COVID-лабораторию развернут в псковском центре СПИД

Отдельную COVID-лабораторию развернут в областном Центре профилактики и борьбы со СПИД. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на селекторном совещании губернатора с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Там будет отдельная ПЦР-лаборатория по диагностике только коронавирусной инфекции. На эти цели направлены порядка 5 млн 715 тысяч рублей», - сказал она.

Марина Гаращенко добавила, что новая лаборатория будет снабжена роботизированной техникой для ускорения тестирования. Кроме того, там увеличат количество амплификаторов.