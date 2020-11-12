Общество

До 750 вызовов скорой помощи в сутки фиксируется в Псковской области

До 750 вызовов скорой медицинской помощи в сутки фиксируется в Псковской области. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков на селекторном совещании губернатора с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если в первом квартале 2020 года среднесуточное количество вызовов - от 500 до 530, то в последней декаде октября и первой декаде ноября - от 700 до 720. Вчера и позавчера было до 750 вызовов в сутки», - рассказал Денис Сачков.

По его словам, за прошедшие сутки скорая помощь доставила 114 пациентов с пневмониями, из них 75 - по направлению участковой службы, 39 случаев — это вызовы скорой пациентами.

Сейчас в сутки работает от 68 до 70 бригад скорой помощи в связи с болезнями медицинского персонала, уточнил Денис Сачков.

За первую декаду ноября среднесуточный расход бензина автомобилями скорой помощи составил 3200 литров в сутки - это более 150000 рублей, добавил он.