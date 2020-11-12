Общество

Псковские медики не могут выйти на работу в ожидании результатов тестов на COVID

18 медиков Псковской областной больницы не могут выйти на работу. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Анатолий Волков на селекторном совещании губернатора с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Медицинские работники, как и пациенты, могут заболеть. Вот сейчас 18 сотрудников ожидают результатов на коронавирус, чтобы выйти на работу. Выйти на работу 18 человек не могут уже 10 дней», - рассказал он.

Анатолий Волков предложил тестировать медицинских работников вне очереди. «Кадровые проблемы были остры, сейчас они усугубляются», - сказал он.

Губернатор поддержал предложение Анатолия Волкова. «Проблемы с тестированием тянут огромный клубок проблем в здравоохранении», - сказал он.

Кроме того, руководитель великолукского отделения инфекционной больницы Наталья Дорожкина на совещании рассказала, что из ее медицинского учреждения уволились 9 человек, поскольку не выдержали нагрузок.

«На следующей неделе к нам приедут 2 врача из Уфы, которые уже работали с COVID-19, сегодня к нам приехали два врача-ординатора, у них опыта работы с коронавирусом нет», - сказала она и добавила, что кадровый вопрос продолжает оставаться актуальным.