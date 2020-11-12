Общество

Псковская таможня информирует об оформлении электронных ПТС

Выдача ПТС и ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства), дубликатов ПТС и внесение изменений в ранее выданные паспорта больше не входит в компетенцию таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

«Собственники, имеющие автомобили с бумажным ПТС, могут продолжать пользоваться этим документом. Одновременно лица вправе обратиться в АО "Электронный паспорт" (администратор системы ЭПТС) и заменить имеющийся ПТС на бумажном носителе на ПТС в электронном виде. При этом бумажный ПТС будет признан аннулированным, - разъяснила исполняющая обязанности начальника таможни Юлия Тулумбасова. - Наличие ПТС в электронном виде является достаточным условием для регистрации и допуска автомобиля к участию в дорожном движении».

Изменение формата ПТС не влияет на схему таможенного оформления ввезенного автомобиля. Таможня, как и до ноября 2020 года, осуществляет операции, связанные с выпуском транспортного средства в свободное обращение, уплатой утилизационного сбора и передачей сведений в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 ноября 2020 года перешли на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Список организаций, уполномоченных выдавать ПТС, размещен на сайте Минпромторга России.