Общество

ЦИК РФ поощрит более 200 сотрудников избиркомов Псковской области

Более 200 сотрудников избирательной системы Псковской области будут отмечены почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами ЦИК за заслуги в организации и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.



В их числе — члены Избирательной комиссии Псковской области, сотрудники аппарата облизбиркома, председатели территориальных избирательных комиссий, члены территориальных и участковых комиссий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии от 5 ноября, 58 представителей будут поощрены почетными грамотами, 91 - благодарностями, 47 - благодарственными письмами Центризбиркома и 25 - благодарностями председателя ЦИК.



Напомним, еще 11 сотрудников избирательной системы псковского региона будут награждены почетным знаком ЦИК.