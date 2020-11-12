Общество

В Пскове начали восстанавливать пешеходную зону у «Культтоваров»

В Пскове на дальнем Завеличье начались работы по восстановлению участка пешеходной зоны, проходящей вдоль продовольственных магазинов у остановки «Культтовары». Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

«Здесь расположена многоуровневая дорожка для пешеходов. Место очень многолюдное - через него ежедневно проходит большой поток людей. За годы эксплуатации здесь полностью износились ступеньки, кроме того, не была обеспечена доступность для маломобильных групп населения», - отметил он.

С просьбой привести территорию в порядок к Юрию Сорокину в региональной общественной приемной «Единой России» обратился один из жильцов близлежащих домов. «Мы приняли решение о полной реконструкции этого участка: восстановим ступеньки, оснастим их перилами. Кроме того, здесь появится пандус для людей с ограниченными возможностями. Что касается затрат на проведение работ, то их (я - ред.) полностью взял на себя», - сообщил вице-спикер.