Общество

В Пскове обсудили проблемы противодействия экстремизму в молодежной среде

В Пскове общественники и полицейские провели онлайн-акцию по проблемам противодействия экстремистским проявлениям в молодежной среде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, участниками видеоконференции стали школьники из областного центра и ряда районов Псковской области, а также их сверстники из Москвы и Сочи.

Основная цель этого профилактического мероприятия - предупреждение и пресечение проявлений экстремистской направленности, предотвращение распространения радикализма среди молодежи, в том числе в соцсетях. Инициатором акции стали члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области Светлана Петрова (а также руководитель региональной общественной организации «Дети - наше будущее») и Андрей Афанасьев.

Всемирная сеть стала неотъемлемой частью в жизни многих детей и подростков, и ее влияние постоянно растет. Но, к сожалению, для тех, кто не обладает достаточной информационной культурой, интернет представляет собой не только мощный инструмент приобретения знаний, но и немалую опасность.

Старший инспектор ПДН УМВД России по Псковской области майор полиции Анна Останина и Андрей Афанасьев объяснили аудитории, что сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе нормам поведения, к закону, появлении неформальных молодежных объединений, пропагандирующих свои идеи в основном через социальные сети. Кроме того, гости напомнили ребятам о предусмотренной законодательством ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Спикеры подчеркнули, что необходимо всегда уважительно относиться к особенностям различных национальных культур и вероисповеданий.

В завершение встречи выступающие рекомендовали ребятам при общении в социальных сетях быть предельно осмотрительными, не размещать на своих страницах материалы и комментарии, которые могли бы вызвать негативную реакцию у других пользователей. В ходе видеоконференции обсужден также алгоритм действий при возникновении различных нестандартных ситуаций.

В свою очередь, учащиеся поблагодарили общественников и стражей порядка за интересное и полезное общение, а педагоги предложили организаторам проводить подобные акции чаще.