Общество

Михаил Ведерников принял участие в акции «Скажем вместе спасибо врачам»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в акции «Скажем вместе спасибо врачам».

Активисты волонтерского центра «Единой России» развернули около дежурной аптеки в Пскове баннер «Скажем вместе спасибо врачам», чтобы поблагодарить медиков, стоящих на передовой борьбы с коронавирусом в регионе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на баннере губернатор Михаил Ведерников написал слова благодарности: «Спасибо медикам, героям нашего времени. Ценим и гордимся! Мы вместе!».

Баннер с пожеланиями от псковичей волонтеры «Единой России» разместят около Псковского ковид-центра.