Общество

Медведев предложил включить COVID-вакцины в перечень жизненно важнейших лекарств

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, передает «Интерфакс».

«Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов», - сказал Медведев на совещании по вопросу о производстве и внедрении вакцин.

По его мнению, это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину. Медведев добавил, что важно включить вакцины от коронавируса и в национальный календарь прививок.

Ранее он выразил надежду, что вторая российская вакцина от коронавируса центра «Вектор» станет доступна населению в 2021 году.