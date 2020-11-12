Медведев предложил включить COVID-вакцины в перечень жизненно важнейших лекарств

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, передает «Интерфакс».
«Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов», - сказал Медведев на совещании по вопросу о производстве и внедрении вакцин.
По его мнению, это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину. Медведев добавил, что важно включить вакцины от коронавируса и в национальный календарь прививок.
Ранее он выразил надежду, что вторая российская вакцина от коронавируса центра «Вектор» станет доступна населению в 2021 году.