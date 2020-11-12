Общество

В Госдуму внесен законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о проведении до 2023 года эксперимента по переносу начала учебного года в школах на 1 октября. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента, аередает РИА Новости.

Уточняется, что эксперимент будет проводиться до 31 августа 2023 года. После его окончания Минпросвещения РФ, Минобрнауки и Рособрнадзор оценят его результаты и представят соответствующий доклад с предложениями в кабмин.

«Проект федерального закона "О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября" направлен на установление добровольного переноса начала учебного года в общеобразовательных организациях на 1 октября», - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что при проведении эксперимента должны учитываться социально-экономические, климатические и иные объективные факторы, влияющие на начало учебного года. При решении региона провести эксперимент и принятии соответствующего регионального закона все школы субъекта смогут принять в нем участие.

По мнению авторов инициативы, перенос начала учебного года особенно актуален в настоящее время, так как с апреля 2020 года был введен ряд ограничительных мер в связи с COVID-19, в том числе закрытие детских лагерей, детских спортивных и творческих кружков и так далее.

«Несомненно, что все детские организации снова откроются, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, однако у детей останется не так много времени от школьных каникул для активного отдыха», - добавляется в пояснительной записке.

Проект предусматривает, что учебный год в школах, перенесших его начало на 1 октября, будет заканчиваться в соответствии с учебным планом.