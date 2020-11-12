Общество

В Пскове стартовал марафон благотворительной акции «Щедрый вторник 2020»

9 ноября в Пскове стартовал марафон благотворительной акции «Щедрый вторник 2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, горожане уже активно включились в марафон.

В частности, в рамках акции «Помощь в Щедрый вторник» организован сбор гуманитарной помощи в следующих пунктах приема:

1. ПОООМС «Дети - Наше будущее»

Псков, ул. Карла Маркса, 19, Социальный центр

Пн - пт с 10.00 до 16.00

Рижский проспект, 31

Пн, ср с 11.00 до 14.00, вт, чт с 15.00 до 17.00

тел. 8-911-372-26-24

2. Детский фонд

Псков, ул.Яна Фабрициуса, 2а (городская налоговая служба),

1 этаж, правое крыло, каб.11 -15

В будни с 8.00 до 18.00 без обеда

3. БФ «Старость в Радость»

Псков, ул. Гоголя, 32

При планировании визита необходимо предварительно написать личное сообщение https://vk.com/annapsk

4. ПРОО «ЗООЗАЩИТА»

Псков, ул. Новгородская 7

тел. 8-953-237-34-52, Юлия Конечная

В ТЦ «Империал» в рамках действующей акции «Добрая Авоська» также ведется сбор для благополучателей «Щедрого вторника». Скоро к наборам ПРОДУКТЫ и ЗООЗАЩИТА добавятся знакомые многим псковичам наборы «Новогодний подарок».

Любой из участников акции «Добрая Авоська» сможет сделать селфи с набором и отправить его в сообщении в группу Доброго Пскова. Дизайнеры проекта сделают фоторамку и разместят ее в альбоме «Месяца признаний 2020». Вы сможете ее забрать из альбома, разместить у себя в соцсетях и и рассказать о своем добром поступке.

Помимо акций сбора гуманитарной помощи вы сможете принять участие в благотворительной акции «Мишка-спасатель», в рамках которой все желающие смогут приобрести в социальном центре ПОООМС «Дети-Наше будущее» плюшевые игрушки за минимальный взнос и оказать помощь детям, нуждающимся в заботе и внимании.

Кроме того, волонтеры ПОООМС «Дети – наше будущее» проведут акцию «Свет доброты» по продаже сувениров, игрушек, букетов и защитных масок, сделанных детьми из творческих мастерских общественной организации. Собранные во время акции средства пойдут на комплектацию новогодних подарков для воспитанников домов-интернатов Псковской области.

В рамках марафона также можно посетить фотовыставку, рассказывающую о семьях с особыми детьми. Ее представит ПОООМС «Дети – наше будущее» в выставочном зале Союза художников России. Еще одна фотовыставка, организованная БФ «Добрый город», будет проходить на пяти площадках 1 декабря.

Кроме акций сбора гуманитарной помощи можно принять участие в акциях фонда «Старость в радость»:

- «Теплый ноябрь» (акция, организованная сетью магазинов «Рукоделие»);

- «Журнальный бум» (акция, организованная Псковской областной универсальной научной библиотекой. В «Журнальном буме» также участвует Псковский агротехнический колледж, акция организована волонтерским отрядом «Надежда»);

- «Бабушкин сундучок» (акция, организованная руководителем волонтерского корпоративного отряда «ДОБРОдел» ЗАО Завод «ЗЭТО» Великие Луки);

- «Щедрые душой» (акция, организованная Службой помощи нуждающимся «Милосердие Псков» при Подворье Псково-Печерского монастыря).

- Онлайн-поездки и видеовстречи с бабушками и дедушками (это и онлайн экскурсии, и встречи со священником, и тематические творческие встречи, и встречи о здоровье).

С 27 по 30 ноября в ТЦ «Империал» для гостей будут организованы беспроигрышная «Лотерея добра», флэшмоб и творческие мастер-классы, акция «Мишки-спасатели» и многое другое. Все посетители также смогут узнать, кому конкретно они помогают, будут работать волонтеры и размещена информация о благополучателях.

2 декабря организаторы подведут итоги марафона и расскажут, кому и как удалось помочь в рамках благотворительных акций.

Добавим, что партнерами акции в Пскове в этом году стали такие известные в регионе НКО, как благотворительный фонд «Старость в радость», ПРОО «Зоозащита», ПОООМС «Дети - наше будущее», Псковское отделение «Детского фонда», ПРС «Поколение».

Все акции проводятся с соблюдением мер безопасности при коронавирусе.

#Щедрыйвторник2020 в Пскове проводится в рамках благотворительного марафона «Добрый Псков».

Делать добро - просто и радостно, главное - захотеть его делать!

Подробнее о проводимых мероприятиях в рамках марафона читайте в https://vk.com/1dec2020, а также в группах партнеров: https://vk.com/dobro_pskov, https://vk.com/svr_pskov, https://vk.com/mnogodeti77, https://vk.com/pskovchildfond.

#ЩедрыйВторник - это международная инициатива, призванная популяризировать благотворительность, которая появилась в 2012 году и сегодня проводится более чем в 100 странах. В России #ЩедрыйВторник проводится пятый год. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актеры, музыканты, политики, а также более 500 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций.

#ЩедрыйВторник - открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.