Общество

Новогодние корпоративы в ресторанах Москвы разрешат до 23.00

Новогодние корпоративные мероприятия разрешат проводить в ресторанах Москвы, но с ограничениями, обусловленными требованиями Роспотребнадзора и столичных властей. Об этом сообщил в четверг первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».

«Корпоративы можно проводить... Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23.00, то нет никаких проблем – пожалуйста, вы можете его провести», - сказал Немерюк в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Он добавил, что также по требованиям Роспотребнадзора должно быть ограничено число участников таких мероприятий: не более 50 человек.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября до 15 января в Москве прекращается работа предприятий общепита, работающих с 23.00 до 06.00.