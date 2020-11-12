Общество

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области — за минувшие сутки, 12 ноября, в регионе выявлено 152 случая COVID-19. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Добавление результатов тестов из частных клиник существенно увеличивает число новых случаев. Это позволяет определить больше бессимптомных больных, а значит, быстрее прервать цепочку распространения инфекции», - отметил глава региона.

За минувшие сутки проведено 976 тестов (за весь период - 141837), выздоровело 40 человек, за весь период пандемии — 4955.

Количество летальных случаев не изменилось - 70.

Добавим, что за весь период пандемии в псковском регионе подтверждено 9555 случаев COVID-19.