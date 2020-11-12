Общество

Врачей в «красных зонах» российских больниц могут заменить на роботов

В России намерены создать робота, который сможет заменить медицинский персонал в «красных зонах» больниц, работающих с пациентами с COVID-19. Реализовать проект предложили разработчики Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис. Об этом сообщают «Известия».

Разработка снизит опасность заражения коронавирусом для врачей и медсестер. Робота научат брать анализы и исполнять другие обязанности. При необходимости медики смогут управлять его действиями удаленно.

Срок разработки опытного образца оценивается в полтора года. Один серийный робот обойдется в 8 миллионов рублей.

Благодаря роботам работники смогут реже заходить в боксы и палаты, что значительно уменьшит риски заражения персонала, рассказал «Известиям» руководитель лаборатории мехатроники, управления и прототипирования Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис Игорь Гапонов.

«Устройство будет брать кровь или мазок со слизистой для анализа, слушать легкие, делать УЗИ, приносить подносы с едой и даже спрашивать о самочувствии пациента», - поделился он.