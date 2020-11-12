Общество

Более 47 млн рублей получили псковские взыскатели благодаря арестованному имуществу

Более 47 млн рублей перечислили взыскателям в Псковской области благодаря арестованному судебными приставами имуществу должников за 9 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В течение года аресты на имущество должников наложили в рамках 2 481 исполнительного производства.

На реализацию передали имущество на сумму в 271 млн рублей. Свыше 10 млн взыскали благодаря принудительной реализации. Взыскателям передали нереализованное имущество на сумму в 35 млн рублей и свыше 2 млн рублей получено от самостоятельной реализации имущества должников.

В основном под арест судебных приставов попадал автотранспорт должников и недвижимое имущество (земельные участки, здания), добавили в ведомстве.