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Общество

Более 47 млн рублей получили псковские взыскатели благодаря арестованному имуществу

13.11.2020 08:27|ПсковКомментариев: 0

Более 47 млн рублей перечислили взыскателям в Псковской области благодаря арестованному судебными приставами имуществу должников за 9 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В течение года аресты на имущество должников наложили в рамках 2 481 исполнительного производства.

На реализацию передали имущество на сумму в 271 млн рублей. Свыше 10 млн взыскали благодаря принудительной реализации. Взыскателям передали нереализованное имущество на сумму в 35 млн рублей и свыше 2 млн рублей получено от самостоятельной реализации имущества должников.

В основном под арест судебных приставов попадал автотранспорт должников и недвижимое имущество (земельные участки, здания), добавили в ведомстве.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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