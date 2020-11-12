Общество

Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса

Заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук и врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, кто является самым опасным распространителем коронавируса.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», - пояснил врач.

По его словам, это связано с тем, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому маски следует носить абсолютно всем, пишет Лента.ру.

«Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодежь - те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые», - добавил Александр Карабиненко.