Общество

Четыре земельных участка изъяты у собственников в Себежском районе по решению суда

В Себежском районе по требованию прокурора прекращено право собственности на незаконно сформированные земельные участки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура района по обращению гражданина провела проверку в деревне Толкачево и установила, что в нарушение положений статей 27, 102 Земельного кодекса РФ, статей 6, 8 Водного кодекса РФ администрация Себежского района при согласовании с администрацией сельского поселения «Красноармейская волость» в 2014 году сформировала и предоставила в собственность граждан 4 земельных участка непосредственно у озера Бросово, на которых расположены болота и ручей, соединяющий указанный водный объект с озером Калинково.

Учитывая установленный законом запрет на образование участков на землях, покрытых поверхностными водами, ограничение в обороте таких участков, прокурор обратился в суд с иском о признании незаконными договоров их купли-продажи и прекращении права собственности на них.

Себежский районный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Апелляционная инстанция Псковского областного суда признала это решение законным и обоснованным.