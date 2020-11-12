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Общество

Правоохранители будут расследовать атаку хакеров на сайт Псковских теплосетей

13.11.2020 12:25|ПсковКомментариев: 0

Правоохранительные органы займутся расследованием фактов атаки хакеров на официальный сайт МП города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

13 ноября специалисты правоохранительных органов посетят предприятие для изучения информации с серверов и жестких дисков и смогут приступить к проработке алгоритмов поиска злоумышленников.

«Очень надеемся, что виновные будут найдены, со всеми вытекающими. Хочется верить, что расследование послужит хорошим уроком для подобного рода "деятелей". Ведь наше предприятие не является единственным, на кого совершались подобного рода нападки», - отметили сотрудники предприятия. 

В свою очередь по результатам совместной работы специалисты отдела информационных технологий муниципального предприятия в самое ближайшее время планирует провести комплекс дополнительных мероприятий по усилению и модернизации систем кибербезопасности.

Теги: #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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