Общество

Из Великолукского отделения инфекционной больницы выписаны 130 пациентов

230 пациентов было госпитализировано в Великолукское отделение инфекционной больницы с момента открытия данного учреждения. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. 130 пациентов из этого числа уже вылечились и выписаны.

Напомним, Великолукское отделение новой Псковской областной инфекционной больницы было построено по поручению президента РФ и приступило к работе 14 октября.

Палаты реанимации оснащены новейшими аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и искусственной вентиляции легких. Это позволяет проводить тщательное обследование пациента дистанционно, когда с помощью специальных камер врачи могут оценить состояние пациента, находясь в «зеленой зоне». Новейшее медицинское оборудование установлено также в лаборатории и других специализированных кабинетах больницы. Учреждение оснащено современным рентген-аппаратом и компьютерным томографом. Кроме того, в Великолукском отделении работает лаборатория ПЦР.