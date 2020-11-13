Общество

Псковские учителя смогут принять участие в марафоне «Апгрейд. Педагог как бренд»

Псковские учителя смогут принять участие в марафоне «Апгрейд. Педагог как бренд». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре науки и спорта «Без предела» и детском технопарке «Кванториум Псков», он пройдет в дистанционном формате с 17 по 20 ноября, принять участие могут все специалисты, предоставляющие образовательные услуги.

«Если говорить на языке маркетологов, педагог – это бренд, а занятия – продукт. Для того, чтобы находить, привлекать и удерживать внимание учеников нужно пользоваться правильными инструментами. Какими – расскажут спикеры марафона», - отметили организаторы мероприятия.

Марафон представляет собой своеобразный турнир педагогов и делится на тематические блоки:

создание имиджа (вебинары, посвященные личному бренду, резюме и портфолио);

анализ аудитории и выходов на нее (определение «болей» клиента, описание продукта, ведение соцсетей и выход в СМИ, а также создание презентации – от техники до дизайна);

продвижение (соотношение личного и экспертного в соцсетях, анализ онлайн-площадок для продвижения, текст для социальных сетей и создание event-мероприятия).

В результате участники получат готовый презентационный продукт, собственное event-мероприятие «под ключ», выстроенную модель коммуникации с клиентом в формате онлайн.

Спикерами марафона станут бизнес-консультанты, педагоги, специалисты в области PR и SMM. На протяжении всего мероприятия марафонцам предстоит выполнять домашние задания, которые будет оценивать жюри. Участники, которые наберут наибольшее количество баллов за свои работы и итоговый проект, будут награждены призами.

Оставить заявку на участие можно здесь.