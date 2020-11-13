Общество

Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян

Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob. В возрастной группе от 18 до 24 лет эту идею поддерживают 55%.

Как передает «Интерфакс», предложение одобряют 45% опрошенных мужчин и 42% опрошенных женщин. Неудачной эту идею находят 33% респондентов. Они считают, что продление каникул повышает риск потерять работу.

Еще 23% затруднились оценить свое отношение к такому предложению.

Опрос провели 11 ноября среди 1600 взрослых россиян в 381 населенном пункте во всех федеральных округах.

Продлить новогодние каникулы на две оплачиваемые недели недавно предложил лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Он адресовал эту идею премьер-министру Михаилу Мишустину и объяснил, что повторение опыта нерабочих недель может замедлить распространение коронавируса.