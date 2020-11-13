Общество

Новый главврач онкодиспансера: Груз ответственности увеличился в три раза

«В этот день груз ответственности увеличился в три раза», - написал 13 ноября в своем инстаграм-аккаунте Александр Юров, комментируя назначение главным врачом Псковского онкологического диспансера.

«Но, я уверен, что и польза от проделанной работы кратно увеличится в Псковской области для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями», - отметил Александр Юров.

Как сообщалось ранее, в Псковском областном онкологическом диспансере на должность главного врача и пост главного внештатного специалиста по онкологии назначен Александр Юров. Ранее он работал и. о. главного врача.