Общество

Депутат Сергей Федоров: В Псковской гордуме «хромает» подготовка комитетов

Депутат Псковской городской Думы, член фракции КПРФ, руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров недоволен ведением документооборота в Псковской городской Думе. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя итоги года работы Елены Полонской на посту главы Пскова.

«Мы об этом говорили, говорим и будем говорить в глаза. Мы не согласны с ведением документооборота так, как он сейчас осуществлен в городской Думе», - отметил он.

В частности, Сергей Федоров заметил, что "хромает" подготовка комитетов гордумы. Он подчеркнул, что подготовка и обработка документов ведется несвоевременно, и в этой сфере необходимо «наладить большой порядок». Депутат считает, что при экс-главе Пскова Иване Цецерском ведение документооборота было организовано лучше.

Сергей Федоров также обратил внимание, что у Елены Полонской есть определенные конфликтные ситуации, которые, как он надеется, разрешатся в ближайшем будущем. «Человек возглавляет далеко не маленький город, поэтому остается ей только пожелать удачи», - добавил он.

В целом, как признался депутат, ему, как руководителю «Специализированной службы», с ней «работать вполне комфортно». Глава города всегда старается решить поставленные задачи и находит компромиссные решения, считает Сергей Федоров.

Напомним, сегодня, 13 ноября, исполняется ровно год со дня избрания Елены Полонской главой Пскова. По итогам тайного голосования на внеочередной сессии Псковской гордумы, состоявшейся 13 ноября 2019 года, ее кандидатуру поддержали 22 депутата.