Общество

Детское инфекционное отделение в Пскове примет первых пациентов в декабре

Детское инфекционное отделение в Пскове планируется сдать к первым числам декабря. Об этом сообщила журналистам председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К 1 декабря планируем практическую готовность объекта, постепенно будем вводить его в эксплуатацию, монтировать оборудование», - рассказала она и добавила, что к 20-м числам декабря планируется прием первых пациентов.

«Дети должны быть в приоритете, несмотря на пандемические мероприятия», - подчеркнула Марина Гаращенко.