Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Квартирный вопрос
Новая модель сапог Nordman
Назад в прошлое
Чего ждать на федеральных дорогах
ГОЛОСУЙ! За «Нужных людей»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новогодний Корпоратив
Чем помогли малому и среднему бизнесу
 
 
 
ещё Общество 13.11.2020 07:1017 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 13.11.2020 14:050 В псковской клинике стали изучать бессимптомных ковид-пациентов 13.11.2020 13:380 Главный псковский чеченец прокомментировал фетву о запрете браков мусульман с немусульманками  13.11.2020 13:322 Компьютерный учет сдавших тест на коронавирус могут внедрить в псковских лабораториях 13.11.2020 13:210 Детское инфекционное отделение в Пскове примет первых пациентов в декабре 13.11.2020 13:170 Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян
 
 
 
Самое популярное 11.11.2020 12:434 Скончалась известный псковский визажист Татьяна Трембач 13.11.2020 07:1017 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области 10.11.2020 19:534 Врач рассказал, сколько зарабатывает в псковской стоматологической поликлинике 11.11.2020 00:0410 Почти 140 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 10.11.2020 11:167 Более 9000 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Детское инфекционное отделение в Пскове примет первых пациентов в декабре

13.11.2020 13:21|ПсковКомментариев: 0

Детское инфекционное отделение в Пскове планируется сдать к первым числам декабря. Об этом сообщила журналистам председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К 1 декабря планируем практическую готовность объекта, постепенно будем вводить его в эксплуатацию, монтировать оборудование», - рассказала она и добавила, что к 20-м числам декабря планируется прием первых пациентов.  

«Дети должны быть в приоритете, несмотря на пандемические мероприятия», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Теги: #псков #дети #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Последуете ли вы рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники дома?
В опросе приняло участие 463 человека
13.11.2020, 14:120 Дмитрий Месхиев: Я б не хотел, чтобы получение «Золотой маски» превратилось в головокружение от успехов 13.11.2020, 14:050 В псковской клинике стали изучать бессимптомных ковид-пациентов 13.11.2020, 13:530 Бэби-театр появится в Пскове 13.11.2020, 13:500 В Пскове названы победители молодежного конкурса «Чернильница»
13.11.2020, 13:470 Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей 13.11.2020, 13:381 Главный псковский чеченец прокомментировал фетву о запрете браков мусульман с немусульманками  13.11.2020, 13:322 Компьютерный учет сдавших тест на коронавирус могут внедрить в псковских лабораториях 13.11.2020, 13:310 «Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте
13.11.2020, 13:210 Детское инфекционное отделение в Пскове примет первых пациентов в декабре 13.11.2020, 13:170 Предложение продлить новогодние праздники до 24 января одобряют 44% россиян 13.11.2020, 13:102 За высказывание о коммерческих лабораториях Нестерук получит предостережение от УФАС 13.11.2020, 13:070 Новый главврач онкодиспансера: Груз ответственности увеличился в три раза
13.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Месхиевым 13.11.2020, 13:010 Велосипед и ковер похитил мужчина из дома в великолукской деревне 13.11.2020, 12:480 Псковские учителя смогут принять участие в марафоне «Апгрейд. Педагог как бренд» 13.11.2020, 12:450 Мошенники оформили на псковичку кредит на миллион рублей
13.11.2020, 12:410 Чуть более 2 км дороги отремонтируют за 31 млн рублей в Печорском районе 13.11.2020, 12:290 Псковский депутат рассказал, зачем нужны поправки в Лесной кодекс 13.11.2020, 12:250 Правоохранители будут расследовать атаку хакеров на сайт Псковских теплосетей 13.11.2020, 12:160 Минпромторг и МВД поддержали законодательные инициативы по борьбе с нелегальным табаком
13.11.2020, 12:142 Из Великолукского отделения инфекционной больницы выписаны 130 пациентов 13.11.2020, 12:070 Псковичи могут принять участие в Международном волонтерском онлайн-лагере 13.11.2020, 12:030 Мужчину в черном продолжают искать в Великих Луках 13.11.2020, 11:510 Виски, джин, вино и моторное масло похитил пскович в магазине
13.11.2020, 11:490 Конкурс детского новогоднего рисунка проходит в Пскове 13.11.2020, 11:460 В голосовании за участников акции «Нужные люди» определились лидеры 13.11.2020, 11:440 В Пскове задержали находившегося в федеральном розыске мужчину 13.11.2020, 11:420 Более 50 тысяч предпринимателей пользуются мобильной бухгалтерией ВТБ
13.11.2020, 11:380 Устройство земполотна и водопропускных труб идет на объекте реконструкции в Печорском районе 13.11.2020, 11:340 Двое жителей Пыталовского района осуждены за езду в пьяном виде 13.11.2020, 11:306 ПЛН-ТВ: Как назвать сквер на Четырех углах? 13.11.2020, 11:170 Два псковича стали победителями олимпиад Молодежного союза экономистов и финансистов
13.11.2020, 11:090 В Великих Луках временно закроют участок на перекрестке Зенцовская - Островского 13.11.2020, 11:058 Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области 13.11.2020, 10:590 «Собственной персоной»: Дмитрий Месхиев о будущем Псковского драмтеатра и победе в «Золотой маске» 13.11.2020, 10:500 Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по акции «Декабрьское настроение»
13.11.2020, 10:470 Четыре земельных участка изъяты у собственников в Себежском районе по решению суда 13.11.2020, 10:350 В Пскове пешеход ушел с места ДТП после наезда автобуса. ФОТО 13.11.2020, 10:340 В Сбербанке стартовал «Выгодный сезон» 13.11.2020, 10:011 Туристический сезон в Полистовском заповеднике закрывается досрочно
13.11.2020, 09:340 Истории храма Иоанна Богослова посвятят встречу в Пскове 13.11.2020, 09:262 Автомобиль сбил женщину на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2020, 09:200 Страдающего алкоголизмом жителя Куньинского района лишили водительских прав 13.11.2020, 09:124 Эпидемиолог назвал условие для замедления темпов распространения коронавируса в России
13.11.2020, 09:000 Европейский бизнес просит облегчить доступ специалистов из ЕС в Россию 13.11.2020, 08:460 Уровень недобросовестных продаж финансовых услуг за год упал на 32,2% 13.11.2020, 08:391 Эксперты рассказали о возможности отключения связи в России 13.11.2020, 08:270 Более 47 млн рублей получили псковские взыскатели благодаря арестованному имуществу
13.11.2020, 08:1414 Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса 13.11.2020, 08:050 В Пскове стартовал марафон благотворительной акции «Щедрый вторник 2020» 13.11.2020, 07:560 Врачи не рекомендуют быстро выходить на работу после коронавируса 13.11.2020, 07:491 Турция готовит для россиян новые форматы зимнего отдыха
13.11.2020, 07:422 Стало известно, какой будет зима в России 13.11.2020, 07:290 Врачей в «красных зонах» российских больниц могут заменить на роботов 13.11.2020, 07:220 Более 1000 поправок хотят внести в федеральный бюджет на три года 13.11.2020, 07:1018 Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом установлен в Псковской области
13.11.2020, 06:570 В Пскове наградили победителя регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 12.11.2020, 23:171 Семейная группа туристов посетила памятные места Краснопрудской волости Псковского района 12.11.2020, 22:582 Новогодние корпоративы в ресторанах Москвы разрешат до 23.00 12.11.2020, 22:071 Михайловские Пушкинские чтения-2021 пройдут под знаком 800-летия Александра Невского
12.11.2020, 21:482 В Госдуму внесен законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября 12.11.2020, 21:311 Медведев предложил включить COVID-вакцины в перечень жизненно важнейших лекарств 12.11.2020, 21:144 Фонд блогера Варламова собрал 300 тысяч рублей на реставрацию Анастасиевской часовни 12.11.2020, 20:595 Михаил Ведерников принял участие в акции «Скажем вместе спасибо врачам»
12.11.2020, 20:440 ЦИК РФ поощрит более 200 сотрудников избиркомов Псковской области 12.11.2020, 20:230 ПФР напомнил условия досрочного выхода родителей детей-инвалидов на пенсию 12.11.2020, 20:063 Михаил Ведерников провел рабочую встречу с новым руководством «Экопрома» 12.11.2020, 19:522 Ирина Винер-Усманова выступила за сохранение Анастасиевской часовни в Пскове
12.11.2020, 19:330 В Пскове обсудили проблемы противодействия экстремизму в молодежной среде 12.11.2020, 19:213 В Пскове начали восстанавливать пешеходную зону у «Культтоваров» 12.11.2020, 19:060 В Невеле за служебный подлог будут судить мастера леса 12.11.2020, 19:011 В одном из банков Пскова ищут подозрительный предмет
12.11.2020, 18:537 Популисты и иждивенцы у власти 12.11.2020, 18:463 Заключен контракт на поставку 15 низкопольных «ГАЗелей City» в Псковскую область 12.11.2020, 18:390 Псковская таможня информирует об оформлении электронных ПТС 12.11.2020, 18:300 Единые штрафы за нарушение правил благоустройства введут для всех регионов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.