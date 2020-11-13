Общество

Компьютерный учет сдавших тест на коронавирус могут внедрить в псковских лабораториях

Компьютерный учет сдавших тест на коронавирус могут внедрить в псковских COVID-лабораториях. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции сегодня, 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она подчеркнула, что компьютерный учет позволит быстрее информировать пациентов о результатах теста на коронавирус. По словам руководителя комитета, информирование пациентов, особенно с положительным «ковидом», должно происходить в максимально короткие сроки - от 48 до 72 часов.

Кроме того, отметила Марина Гаращенко, в ближайшее время мощности COVID-лабораторий будут увеличены в 2 раза. Планируется закупка двух амплификаторов и одной роботизированной станции на средства федерального бюджета. Председатель профильного комитета уточнила, что необходимо до трех недель для «усиления» лабораторий.

Она добавила, что комитет по здравоохранению в курсе многочисленных обращений граждан о задержке результатов теста на коронавирус.