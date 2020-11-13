Общество

Главный псковский чеченец прокомментировал фетву о запрете браков мусульман с немусульманками

Руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Барт"» Саид Дукаев прокомментировал ученикам Школы межэтнической журналистики запрет, который Духовное управление мусульман России наложило на браки мужчин-мусульман с немусульманками.

На вопрос второкурсника Псковского филиала Российской международной академии туризма Владислава Погребного Саид Дукаев ответил, что фетва, вынесенная Духовным управлением мусульман России, не является обязательной нормой для духовных управлений мусульман в регионах. По его словам, это, скорее, «рекомендация, пожелание».

Саид Дукаев сказал, что понимает благие побуждения авторов этой фетвы, которые таким образом хотели позаботиться о мусульманских детях. Ведь у мусульман после развода дети должны остаться с отцом, а, например, у христиан и иудеев так заведено, что дети чаще всего остаются с матерью. Если муж и жена исповедуют разные религии, то это может привести к конфликту и навредить интересам ребенка, согласен с духовными лидерами российского ислама Саид Дукаев.

Тем не менее руководитель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры» не поддержал авторов запрета. «Это мое субъективное мнение, но я считаю, что это неактуально и несвоевременно», - заявил Саид Дукаев. Во-первых, потому, что у мусульман сейчас хватает более насущных проблем. А во-вторых, потому, что в России это недопустимо, ведь наша страна сложилась как многонациональная и это, по мнению Саида Дукаева, нельзя не учитывать.