Общество

В псковской клинике стали изучать бессимптомных ковид-пациентов

На базе научно-практического медицинского центра «Профессор» совместно с медицинским факультетом псковского вуза начали проводиться углубленные исследования по изучению контингента бессимптомных носителей СOVID-19.

«Очень хорошо, что в Псковской области появилась возможность так глубоко изучить новую вирусную патологию именно у местных жителей. Опасен не столько сам вирус, а те разрушительные последствия для организма в раннем и позднем периодах заболевания, - отметила научный руководитель Института медицины и экспериментальной биологии, заведующая кафедрой клинической медицины, доктор медицинских наук, профессор Наталья Иванова. - И именно определение особых групп риска пациентов с неблагоприятным коморбидным статусом, хроническими заболеваниями, изучение дальнейшего течения заболевания крайне важны для максимально быстрой и полной реабилитации».

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