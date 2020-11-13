Общество

Бригаду медиков из Пскова отправят на борьбу с коронавирусом в Великие Луки

В Пскове сформировали бригаду медиков, которая должна выехать в Великолукскую инфекционную больницу на помощь медикам. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сегодня, 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В общей сложности в Великие Луки приедут 5 специалистов. «У них была большая нагрузка, большой объем пациентов, и хочется им помочь», - отметила Марина Гаращенко, говоря о великолукских медиках.

Она добавила, в инфекционную больницу Великих Лук также планируют трудоустроиться несколько специалистов, в частности, реаниматолог и ординаторы.