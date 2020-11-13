Общество

Григорий Турчин: Критиковать Елену Полонскую - это критиковать Ивана Цецерского в квадрате

В Псковской городской Думе исчезло планирование. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Партии дела», депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, говоря об итогах работы Елена Полонской на посту главы города за год.

«Бросается в глаза то, что исчезло планирование, - сказал он. - По большому счету, от планирования зависело очень многое». Григорий Турчин пояснил, что раньше знал наперед, что происходит в городе, а сейчас - нет. Депутат напомнил, что при экс-главе Пскова Иване Цецерском такое планирование существовало.

Также Григорий Турчин рассказал, что глава областного центра Елена Полонская делает упор на свой округ и привлечение к нему внимания средств массовой информации. «Может, Елена Александровна и искренне выполняет свою работу, в чем я абсолютно уверен, но то, как это подается, я с этим не согласен», - добавил он. По его словам, критиковать Елену Полонскую - это критиковать Ивана Цецерского в квадрате.

Кроме того, Григорий Турчин указал на то, что за год поменялось большое количество сотрудников гордумы, что привело к плохой организации работы - стало хуже в плане исполнения документов. «По сути, ушли все специалисты, наверное, за исключением экономического отдела», - уточнил депутат.

Напомним, сегодня, 13 ноября, исполняется ровно год со дня избрания Елены Полонской главой Пскова. По итогам тайного голосования на внеочередной сессии Псковской гордумы, состоявшейся 13 ноября 2019 года, ее кандидатуру поддержали 22 депутата.