Общество

Идрицкие студенты-ветеринары будут тренироваться на макете собаки

В идрицкий филиал Псковского агротехнического колледжа поступили макеты и оборудование для отработки студентами профессиональных навыков. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в своем инстаграм-аккаунте.

«Студенты, обучающиеся по специальностям "Ветеринария" и "Зоотехния", начинают знакомство с новым учебно-лабораторным оборудованием, поступающим в колледж в рамках национального проекта "Образование"», - написал он.

В частности, в колледж поступили аппараты для отработки навыков ручного и машинного доения, макет собаки, макет лапы собаки для отработки внутривенного введения препаратов, материалы для отработки процесса наложения швов.