Общество

Служебное расследование проведет псковская гостиница из-за жалоб на курящих сотрудников

Служебное расследование проведет одна из псковских гостиниц по поводу курения своих сотрудников возле жилых домов. Жалоба на действия работников отеля размещена на сайте губернатора 12 ноября.

«Сотрудники отеля регулярно устраивают места для курения на улице Верхне-Береговой, плавно перемещаясь от одного жилого дома к другому. Кидают окурки, сидят на ступеньках», - говорится в обращении.

Заявительница призывает руководство отеля организовать место для курения сотрудников с урнами на своей закрытой территории, подальше от глаз жителей города и туристов.

«Горничные, охранники, официанты, повара круглосуточно косяками тянутся по улице в рабочей форме, чтобы покурить у всех на глазах», - написала автор обращения.

На обращение ответила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова. По ее словам, комитет по туризму связался с директором ООО «Старые кварталы». В ходе беседы было установлено, что имеется специально организованное место для курения персонала на территории гостиницы. Директор сообщила, что проведет служебное расследование по факту курения персонала в неположенном месте – возле жилых домов, и в случае установления достоверности это информации в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры.