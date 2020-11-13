Общество

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули на «Оскар»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинули от России на премию «Оскар». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

«Дорогие товарищи!» будут представлены в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пишет ТАСС. В картине рассказывается о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, засекреченном во времена СССР. Главная героиня картины Людмила становится свидетелем произошедшего, во время расстрела пропадает ее дочь. До этого женщина была убежденной коммунисткой, но расстрел демонстрации переворачивает ее мировоззрение.

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля, а также Кончаловский был награжден за лучшую режиссуру на фестивале в Чикаго. В широкий прокат в России картина вышла 12 ноября.