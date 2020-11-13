Общество

Дмитрий Месхиев надеется на открытие гостиницы напротив театра

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев отметил, что имеет лишь опосредованное отношение к инвестиционному проекту, предполагающему открытие гостиницы на улице Пушкина, 3/13. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции, которая прошла 13 ноября в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

«Я помогал с этим проектом, - пояснил он. - Но там есть свои инвесторы, которые делают все. Этот проект не имеет к нам отношения. Я очень надеюсь, что режиссеры, которые будут к нам приезжать, будут жить там - это было бы очень удобно».

Дмитрий Месхиев поделился также своим мнением относительно будущей судьбы кинотеатра «Октябрь». «В "Октябре" будут делать библиотеку, насколько я знаю, - сообщил он. - Чем больше в городе объектов культуры, а библиотека - это объект культуры, - тем лучше. Я склонен не критиковать, а подождать результат. Давайте подождем, пусть эта реконструкция произойдет, зайдем и посмотрим, что там будет. Может, будет все хорошо. Зачем раньше времени голословно пускаться в критику и полемику?»