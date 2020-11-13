Общество

Псковские курсанты помогают отслеживать поведение подростков в соцсетях

Псковские курсанты помогают сотрудникам полиции обеспечивать безопасность в киберпространстве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России, в рамках взаимодействия с региональным УМВД в вузе работает инициативная группа (киберотряд) из числа курсантов совета самоуправления по осуществлению мониторинга соцсетей.

«Киберотрядом в первоочередном порядке осуществляется мониторинг аккаунтов подростков в социальных сетях, направленный на выявление локальных сообществ, противоречащих действующему законодательству, пропагандирующих социально неблагоприятные явления. Такая помощь курсантов, направленная на обеспечение безопасности в киберпространстве, позволяет нам своевременно выявить проблемные моменты и организовать профилактическую работу с подростками», – отметила заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области Ирина Корнейчук.

По результатам мониторинга социальной сети «ВКонтакте» курсанты с апреля направили в УМВД для дальнейшей проверки и организации профилактической работы с подростками 165 ссылок на страницы несовершеннолетних, содержащие информацию деструктивной направленности, пропагандирующие противоправное, суицидальное поведение.

«Мониторинг соцстраниц подростков осуществляется шестью курсантами совета самоуправления. Значимость собранной информации понимается каждым из курсантов киберотряда, именно поэтому они относятся к мониторингу очень ответственно», – сказала куратор совета самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России Елена Сковорода.