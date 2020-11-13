Общество

Реконструкцию очистных сооружений проведут в Порховском районе

Реконструкцию очистных сооружений планируют провести в Порховском районе, чтобы прекратить сброс в реку Шелонь сточных вод с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Фото: Instagram-аккаунт комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области

В комитете пояснили, что поступает много вопросов граждан о сбросе сточных вод в реку Шелонь с очистных сооружений и со свиноводческого комплекса «Шелонский».

В ходе проверки управление Росприроднадзора неоднократно выявляло нарушения водного законодательства Порховским МП «Водоканал» при сбросе сточных вод в реку Шелонь, по которым принимались соответствующие меры реагирования (административные штрафы, иски о возмещении вреда).

В 2019 году состоялся суд по иску прокурора Порховского района к МП «Водоканал» о запрете сброса сточных вод, загрязняющих водные объекты. Исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Суд обязал предприятие прекратить сброс в реку Шелонь сточных вод с превышением предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по истечении 18 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу (с учетом обжалования до 1 января 2021 года).

На выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений администрация Порховского района в конце ноября 2020 года планирует объявить конкурсную процедуру. Окончание выполнения работ по контракту запланировано на октябрь 2021 года.

До проведения реконструкции очистных сооружений водоканал проводит обеззараживание сточных вод в ручном режиме для приведения сточных вод на выпуске в реку Шелонь по микробиологическим показателям в соответствие с нормативными показателями, добавили в комитете.